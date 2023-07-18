محاكمة مرتضى منصور في قضيتين بتهمة سب الخطيب.. اليوم

تواصل المحكمة الاقتصادية، اليوم محاكمة مرتضي رئيس نادي الزمالك السابق، في قضيتين بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، تقدم ببلاغات للنائب العام عن نفسه وبصفته وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متضررين من مرتضي منصور، لارتكابه جرائم سب وقذف في حقهما، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم.

وكشف أن ذلك جاء خلال مداخلتين ببرنامجين تلفزيونيين، حيث وجه خلال المداخلتين عبارات يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.