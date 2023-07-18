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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في قطاع كوبيانسك

صدى البلد

قال مسؤولون أوكرانيون، يوم الإثنين، إن وحدات كبيرة من القوات الروسية، تقاتل في قطاع كوبيانسك، شمال شرق أوكرانيا، وتشارك في قتال عنيف.

وأضاف نائب وزير الدفاع، حنا ماليار، عبر تليجرام: ؟على مدار يومين متتاليين، كان العدو ينشط في هجومه في قطاع كوبيانسك في منطقة خاركيف، نحن ندافع، القتال العنيف مستمر، ومواقف الجانبين تتغير ديناميكيًا عدة مرات في اليوم".

وقال سيرهي تشيرفاتي، المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات، للتلفزيون الوطني، إن الجيش الروسي حشد أكثر من 100 ألف جندي، وأكثر من 900 دبابة في المنطقة.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية ما زالت تقف في صفوفها.

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