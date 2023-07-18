الخارجية: التواصل المصري مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة

تحدث السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن العلاقات المصرية الإيرانية، قائلًا إن مصر لديها بعثة رعاية مصالح في طهران ونفس الحال بالنسبة لإيران.

وقال أحمد أبو زيد، خلال حوار خاص له ببرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة "سي بي سي"، إن التفاعل والتواصل مع إيران موجود ولم ينقطع في أي مرحلة من المراحل، وهناك تطور في العديد من القضايا.

وأضاف أن إيران دولة إقليمية كبيرة لها مصالح في الإقليم، ومصر حريصة على أن يكون هذا التفاعل إيجابيًا ويحترم سيادة الدول وإرادة الشعوب، ويعزز من الاستقرار، وإذا كان هذا هو التوجه فيما يتعلق بالإقليم فأتصور هذه العلاقة تتطور بشكل واضح ومعلن.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: أتصور التعامل مع هذه الأمور بوضوح وشفافية وهدوء، وحينما يحين الوقت حينما تأخذ منحى آخر ف يالتطور سوف تجد هذا واضح ببيانات رسمية من الدولتين.