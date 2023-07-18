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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث الخارجية: الوضع في السودان مؤسف وخطير ويهدد الأمن والمصالح

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد

أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوضع في السودان مؤسفا وخطيرا للغاية، يهدد مصالح ومستقبل هذا الشعب كما يهدد المصالح المصرية والأمن القومي المصري.

وقال أحمد أبو زيد، خلال حوار خاص له ببرنامج "من مصر"، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة "سي بي سي"، إن مصر تعاملت بكل جدية مع الوضع في السودان منذ اليوم الأول لاندلاع الازمة من خلال قنوات الاتصال المباشر مع اطراف النزاع، حثهم على الوقف الفوري لإطلاق النار والدعوة الى تقديم المساعدات الإنسانية.


وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تحركت قبل ان تتحدث من خلال فتح أبوابها للأشقاء في السودان لاستقبال اللاجئين والنازحين من ويلات الحرب، ليس ذلك فحسب، بل إن الأسر المصرية فتحت أبوابها للأشقاء السودانيين ليشاركوهم في كل شيء يمتلكوه.

التحرك المصري نابع من التزام أخلاقي وتاريخي

وشدد على أن التحرك المصري نابع من التزام أخلاقي وتاريخي وايمان بان الشعب السوداني يمر بمحنة كبيرة ولابد من ان تكون مصر واقفة  إلى جانب الاشقاء السودانيين في مواجهة هذه المحنة.

الخارجية السودان اللاجئين السفير أحمد أبو زيد الأمن القومي

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