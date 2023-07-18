أخبار التكنولوجيا| موظفون سابقون في تويتر إفريقيا: الشركة تركتنا دون مكافأة خدمة.. ولعبة شهيرة تدمر بطارية هاتفك وتستنزفه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تستعد شركة ميتا لإطلاق ميزة جديدة لتطبيق Threads المنافس لـ تويتر، والتي يتوقع أن تحقق نجاحا أكبر للتطبيق وتساهم في زيادة عدد مستخدميه مما يزيد الضغط على تطبيق تويتر الذي بات يعاني من هجرة كبيرة من المستخدمين إلى Threads ومنصات أخرى مثل Bluesky.



تعتبر ميزة التصحيح التلقائي على هواتف آيفون ميزة مهمة يمكنها المساعدة في عالم اليوم الذي يتسم بالتقنية العالية سريعة التطور، حيث تتخلل حياتنا اليومية الاتصالات الرقمية المستمرة، من رسائل البريد الإلكتروني إلى الرسائل النصية ومنشورات مواقع التواصل الاجتماعي إلى الرسائل الفورية.



كشف موظفون سابقون في شركة تويتر بأفريقيا "Twitter Africa" أنهم لم يحصلوا على أية تعويضات لنهاية الخدمة ، وذلك منذ تسريحهم من الشركة وفقا لقرار مالك تويتر، إيلون ماسك بتخفيض أكثر من 50 % من إجمالي موظفي الشركة.



كشف خبراء في مجال التكنولوجيا عن أكثر التطبيقات التي يمكنها تدمير البطارية واستنزاف هاتفك الذكي، ولكن كانت المفاجأة أن من بين هذه التطبيقات هي لعبة شهيرة يستخدمها عشرات بل مئات المستخدمين حول العالم.



تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة بمواصفات عملاقة، حيث سيحصل الهاتف على أفضل تقنيات وإمكانات ممكنة هذا العام، وسيضم مستشعر مميز في الكاميرا الرئيسية، مع أكبر سعة تخزين داخلية 1 تيرابايت.



كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية ستضيف لونا جديدا لهواتفها القادمة iPhone 15، حيث ستحصل الهواتف على اللون الوردي “ البينك” وهو لون طال انتظاره من قبل عشاق ومحبي هواتف آيفون من الجنس الناعم، حيث يبدو أن الشركة قد تستجيب أخيرا لهذا المطلب.