الولايات المتحدة: سنعمل مع الدول الأخرى لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستواصل العمل مع الدول الأخرى؛ لضمان خروج الحبوب من أوكرانيا، بعد أن أوقفت روسيا مشاركتها في الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة منذ عام، والذي يسمح لجارتها بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك، على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي.

ومن ناحية أخرى، وخاصة بشأن أفغانستان؛ فقال البيت الأبيض إنه لا يوجد ما يشير إلى أن اللاجئين الأفغان في باكستان أو على طول حدودها قد تورطوا في أعمال متطرفة ، بعد أن أعرب الجيش الباكستاني عن قلقه من أن المسلحين وجدوا ملاذات آمنة في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 'لم نر أي مؤشر على أن اللاجئين الأفغان في باكستان أو على طول تلك الحدود مذنبون بارتكاب أعمال إرهابية'.

لقي 9 جنود حتفهم بعد أن اقتحم مقاتلون قاعدة عسكرية في إقليم بلوشستان جنوب باكستان المتاخم لأفغانستان وإيران ، وقتل ثلاثة آخرون في تبادل لإطلاق النار في المنطقة الأسبوع الماضي ، بحسب الجيش الباكستاني.

وقال كيربي: 'إننا ممتنون لباكستان على الكرم المذهل الذي قدموه للعديد من الأفغان الذين يبحثون فقط عن مكان آمن ليكونوا فيه'. وسنواصل العمل مع باكستان كما فعلنا بشأن التهديدات الإرهابية المشروعة '.

وأوضح، الأسبوع الماضي، أن الجيش الباكستاني لديه 'مخاوف جدية بشأن الملاذات الآمنة وحرية العمل المتاحة لحركة طالبان الباكستانية في أفغانستان' ، في إشارة إلى جماعة تحريك طالبان الباكستانية المسلحة.

وأضاف أن 'مثل هذه الهجمات لا تطاق وستؤدي إلى رد فعال من قوات الأمن الباكستانية'.

ونفت كابول اتهامات سابقة بأنها تسمح للجماعات المسلحة بشن هجمات على باكستان من أراضيها.