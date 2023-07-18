المبعوث الأمريكي: التعاون بمجال المناخ يعيد تعريف العلاقات بين الولايات المتحدة والصين

قال مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري لدبلوماسي الصين الكبير وانغ يي يوم الثلاثاء إن الصين والولايات المتحدة يمكن أن تستخدما التعاون المناخي لإعادة تعريف علاقتهما الدبلوماسية المضطربة وقيادة الطريق في معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأبلغ كيري وانغ في قاعة الشعب الكبرى في بكين أن المحادثات يمكن أن توفر بداية جديدة لأكبر دولتين في العالم لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، اللتين غرقتا في خلافات بشأن تايوان والتجارة.

وقال كيري في غرفة اجتماعات مليئة باقات الزهور الكبيرة في المبنى التشريعي الكهفي بالصين 'نأمل أن يكون هذا بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا'.

وقال كيري لوانغ: 'نأمل أن تكون هذه بداية ليس فقط لمحادثة بيني وبيننا على مسار المناخ ، ولكن يمكننا أن نبدأ في تغيير العلاقة الأوسع'.

ووصف وانغ كيري بأنه 'صديقي القديم' ، قائلا إنهم 'عملوا معا لحل سلسلة من المشاكل بين الجانبين'. وأشار كيري أيضًا إلى عملهما السابق معًا ، بما في ذلك المحادثات النووية الإيرانية.

التقى كيري مع نظيره شيه تشن هوا لما يقرب من 12 ساعة في فندق بكين يوم الاثنين. ورفض مسؤولو وزارة الخارجية التعليق على المناقشات. وأشاد وانغ بكيري وشيه على 'عملهما الجاد' خلال المحادثات.

تمثل زيارة كيري الثالثة للصين بصفته مبعوثًا أمريكيًا للمناخ ، الاستئناف الرسمي لدبلوماسية المناخ رفيعة المستوى بين البلدين. وزير الخارجية السابق هو ثالث مسؤول أمريكي كبير يزور بكين في الشهر الماضي.

في حين سعى كيري إلى عزل قضايا المناخ عن الخلافات الدبلوماسية الأوسع ، قال وانغ خلال زيارة كيري السابقة للصين في عام 2021 إن المناخ لا يمكن فصله عن المخاوف الأوسع.

وقال كيري يوم الثلاثاء 'من التجربة ، إذا عملنا عليها يمكننا أن نجد الطريق مرة أخرى بالطرق التي تحل هذه التحديات'. 'العالم يتطلع إلينا حقًا من أجل تلك القيادة ، لا سيما فيما يتعلق بقضية المناخ.'