وزراء آسيان يعبرون عن قلقهم بشأن كوريا الشمالية وبحر الصين الجنوبي

أعرب كبار الدبلوماسيين من منطقة المحيطين الهندي والهادئ عن قلقهم بشأن التوترات في شبه الجزيرة الكورية وبحر الصين الجنوبي، غير أنهم أكدوا مجددا الجهود المبذولة لحل القضايا من خلال الحوار وذلك خلال اجتماع المنتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا، وفقا لبيان اجتماع الرابطة.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ عن بيان صدر عن اجتماع الرابطة قوله "إن منتدى الآسيان الإقليمي "أعرب عن مخاوفه" بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في 12 يوليو الجاري، بينما تم التعبير عن وجهات نظر مختلفة في الاجتماع حول الأسباب الجذرية للتوترات المحيطة بشبه الجزيرة الكورية".

وأضاف البيان - الذي صدر بعد ثلاثة أيام من انتهاء الاجتماع الوزاري للمنتدى الآسيوي - "أن الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك خلق بيئة مواتية للحوار السلمي بين جميع الأطراف المعنية يجب أن تظل أولوية".

يشار ألى أن تجمع آسيان السنوي هو أحد الأحداث متعددة الأطراف التي تشارك فيها كوريا الشمالية، وحضر سفيرها في إندونيسيا آن كوانج إيل الاجتماع الذي عقد الجمعة الماضي. فيما أرسلت بيونج يانج وزير خارجيتها لآخر مرة لحضور أكبر مؤتمر سياسي وأمني في آسيا في 2018.

وجاء الاجتماع بعد يومين من إطلاق كوريا الشمالية لما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إنه صاروخ باليستي عابر للقارات باتجاه بحر اليابان، وهو الثاني من نوعه بعد تجربة في 13 أبريل الماضي.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع "جدد الالتزام بالتنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة" التي تحظر أنشطة بيونج يانج التي تستخدم التقنيات المتعلقة بالصواريخ الباليستية.

وفيما يتعلق بقضايا النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، أعرب بعض الوزراء عن مخاوفهم بشأن استرداد الأراضي والحوادث الخطيرة في المنطقة.

وأكد الاجتماع مجددا على الحاجة إلى السعي لحل سلمي للنزاعات وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا".

وتضم الآسيان كلا من بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.

وفيما يختص بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال البيان "إن المشاركين في منتدى آسيان ملتزمون بمضاعفة الجهود للتخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية على منطقة الآسيان، بما في ذلك قضايا الطاقة وانعدام الأمن الغذائي".

ويضم المنتدى دول الآسيان العشر بالإضافة إلى أستراليا وبنجلاديش وكندا والصين وتيمور الشرقية والاتحاد الأوروبي والهند واليابان ومنغوليا ونيوزيلندا وكوريا الشمالية وباكستان وبابوا غينيا الجديدة وروسيا وكوريا الجنوبية وسريلانكا والولايات المتحدة.

