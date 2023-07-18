عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الحكمة من جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السر فى جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن فى المحرم وكانت فى ربيع حيث كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بعد أن جمع الصحابة إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه بفيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أن الحكمة من أن المولى عز وجل افتتح السنة الهجرية بشهر حرام وهو «المحرم» وإختتمها بشهر حرام وهو «ذى الحجة» هو أنه بعد هذا الموسم المبارك والمغفرة العظيمة من الله تعالى نبدأ شهر المحرم وفيه أيام معظمة حيث قال أبو عثمان النهدى وهو من السلف الصالح كانوا يعظمون العشر الاولى من شهر الله المحرم والعشر الاولى من شهر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان ، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى ومن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445 

1) اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.
2) اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.
3) اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4) اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.
5) اللهم إن هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها،ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم، اللهم إنك سلّطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلع على عوراتنا من بين أيدينا، ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه اللهم آيسه منا، كما آيسته من رحمتك وقنّطه منا كما قنّطته من عفوك وباعد بيننا و بينه كما حُلت بينه و بين مغفرتك،
إنك قادر على ذلك و أنت الفعال لما تريد.
6) اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين، وأسألك اللهم عملا يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهُم إني أستودعك سنة مضت من عمري بأن تغفرها لي، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي و تُيسر أمري.
7) ربي إني أسألك الرضا والمغفرة في العام الهجري الجديد، اللهم اغفر لي ما مضى وقوّمني على ما هو آتٍ يا رب العالمين.
8) اللهم إننا مُقبلين على عامك الجديد، فأكرمنا من كرمك وأنعم علينا من نعيمك يا رزاق يا كريم.
9) اللهم احفظ أحبابنا ولا ترنا فيهم مكروه فهم أهلنا وأحبابنا وعزوتنا ورفقاؤنا فابعد عنهم كل شر وأذى يا رب العالمين.

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445 الحكمة من جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية ما الحكمة من جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أول رد فعل من محمود كهربا بعد أنباء إيقافه

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجة الارتفاع في حالة الطقس

تعليق مفاوضات الأهلي مع سوزا.. وكولر متمسك بضم هذا اللاعب

4 صفقات جديدة.. أحمد شوبير يكشف قائمة الراحلين عن الأهلي بفرمان كولر

تعطيل العمل في البنوك لمدة 4 أيام متتالية .. تعرف عليها

3 مشاكل.. الأسباب الحقيقية وراء عدم إتمام الأهلي لـ صفقة إمام عاشور

ترشيحاتنا

سفير الاتحاد الأوروبي: نعمل مع مصر لتحسين التوظيف لمواجهة الهجرة غير الشرعية|فيديو

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

حمى الضنك.. الصحة تكشف نتائج عينات الحالات المرضية المنتشرة بقنا

الوزراء: مصر دولة واعدة في مجال الهيدروجين الأخضر وتمتلك إمكانيات لجذب الاستثمارات

شوبير يكشف سبب تأخر إعلان الأهلي عن صفقة إمام عاشور

الري: استمرار رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوز فريقه.. مشجع إنجليزي ينزل أرض الملعب ويقوم بتصرف صادم| فيديو

طقوس شيطانية وماسونية ونقابة الموسيقيين تتدخل.. القصة الكاملة لإلغاء ترخيص حفل ترافيس سكوت

حياة خالية من الحروب.. مشروع تخرج طالبتين فنون تطبيقية لتوفير حلول لمشاكل اللاجئين

كيف تفرق بين الأحجار الكريمة الطبيعية والمصنعة ؟

فيديو

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

«لسانه مليان شعر» .. التدخين والمضاد الحيوي يتسببان في ظاهرة غريبة لأمريكي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ