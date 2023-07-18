الحكمة من جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية

قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن السر فى جعل شهر المحرم هو أول السنة الهجرية مع أن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن فى المحرم وكانت فى ربيع حيث كان يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه بعد أن جمع الصحابة إن الله جعل شهر المحرم أول السنة الهجرية لأنه الشهر الذي يلي شهر الحج مباشرة حيث يعود الناس من الحج وقد غفر الله لهم ذنوبهم وقد بدأوا حياةً جديدة كلها أمل وصدق مع الله فكانت هذه سنة عُمرية.

وأضاف "وسام" خلال لقائه بفيديو منشور له عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، أن الحكمة من أن المولى عز وجل افتتح السنة الهجرية بشهر حرام وهو «المحرم» وإختتمها بشهر حرام وهو «ذى الحجة» هو أنه بعد هذا الموسم المبارك والمغفرة العظيمة من الله تعالى نبدأ شهر المحرم وفيه أيام معظمة حيث قال أبو عثمان النهدى وهو من السلف الصالح كانوا يعظمون العشر الاولى من شهر الله المحرم والعشر الاولى من شهر ذى الحجة والعشر الأواخر من رمضان ، فعلينا أن نكثر من الأعمال الصالحة ومن ذكر الله تعالى ومن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1445

1) اللهم اجعل عامنا الحالي عاما مختوما لنا فيه بالعفو والغفران واجعل عامنا القادم عام يسر وتفريج عسر كل عام وكل لحظة وأنتم من الذنوب تائبين وبرضا الله من الفائزين اللهم عام جديد بلا حزن وبلا ألم عام جديد بدون فقدان أهلي وأحبتي عام جديد مليء بالسعادة مع من أحب.

2) اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيته ولم تنسه، وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك.

3) اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي، اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

4) اللهم ونور قلوبنا وقبورنا ودروبنا وبصرنا وبصيرتنا وسائر جوارحنا واجعلنا من أهل الفجر وأهل القرآن وحملته وأهل قيام الليل وأهل عليين وأنعم علينا برؤية الحبيب في الدارين وأن نمشي على خطاه.

5) اللهم إن هذا عام جديد قد أقبل و سنة جديدة قد أقبلت نسألك من خيرها،ونعوذ بك من شرها ونستكفيك فواتها و شغلها فارزقنا العصمة فيها من الشيطان الرجيم، اللهم إنك سلّطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا ومطلع على عوراتنا من بين أيدينا، ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه اللهم آيسه منا، كما آيسته من رحمتك وقنّطه منا كما قنّطته من عفوك وباعد بيننا و بينه كما حُلت بينه و بين مغفرتك،

إنك قادر على ذلك و أنت الفعال لما تريد.

6) اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين، وأسألك اللهم عملا يقربني إليك ياذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهُم إني أستودعك سنة مضت من عمري بأن تغفرها لي، و ترحمني وتعفو عني وان تُبارك لي في أيامي القادِمة وتصلح نفسي و تُيسر أمري.

7) ربي إني أسألك الرضا والمغفرة في العام الهجري الجديد، اللهم اغفر لي ما مضى وقوّمني على ما هو آتٍ يا رب العالمين.

8) اللهم إننا مُقبلين على عامك الجديد، فأكرمنا من كرمك وأنعم علينا من نعيمك يا رزاق يا كريم.

9) اللهم احفظ أحبابنا ولا ترنا فيهم مكروه فهم أهلنا وأحبابنا وعزوتنا ورفقاؤنا فابعد عنهم كل شر وأذى يا رب العالمين.