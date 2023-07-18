مندوب روسيا في الأمم المتحدة: أوكرانيا فقدت أكثر من جيش في الحرب

قال النائب الأول للممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن أوكرانيا فقدت أكثر من جيش واحد وجميع أسلحتها تقريبًا منذ رفضها الدخول في مفاوضات.

وأشار بوليانسكي في اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي إلى أن استفزاز بوتشا خلق الغطاء الدخاني الضروري الذي استخدمته القيادة الأوكرانية للتغطية على حقيقة أنها اختارت المواجهة المسلحة مع روسيا بدلاً من السلام".

وأضاف: "كان ثمن هذا القرار المصيري لـ أوكرانيا مئات الآلاف من القتلى والجرحى من الشباب الأوكرانيين، الذين يواصل نظام كييف الآن إلقاءهم في مفرمة اللحم على الجبهتين الشرقية والجنوبية، محاولين عبثًا أن يثبتوا لداعميهم الغربيين أن أوكرانيا قادرة على تصدي روسيا.

وفي وقت سابق، بوليانسكي إن روسيا أعربت عن عدم موافقتها على قرار بريطانيا أحادي الجانب بدعوة 8 دول من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.

وأوضح بوليانسكي: "قبل الموافقة على جدول الأعمال، أود أن أعرب عن اختلاف مبدئي مع نهج الرئاسة في دعوة الوفود إلى اجتماع اليوم بموجب المادة 37، وفي انتهاك للممارسات المعتادة، اتخذت الرئاسة البريطانية قرارا من جانب واحد لإعطاء إمكانية التحدث إلى ثمانية أعضاء".

وأضاف أنه كما جرت العادة فأنه لن يشارك أكثر من 3 دول فقط في الاجتماع الخاص بأوكرانيا بموجب المادة 37.