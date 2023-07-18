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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خبيرة تربوية تقدم 10 أفكار غير تقليدية لإستغلال الإجازة الصيفية للأطفال

أنشطة للطفل
أنشطة للطفل

مع بدء الإجازة الصيفية والانتهاء من ضغوط المذاكرة والامتحانات، من حقك كطالب الاستمتاع بوقتك في الإجازة الصيفية وممارسة كل الأنشطة الترفيهية الممكنة التي حرمتك منها الدراسة.

ولكن ماذا بعد؟ ستصاب بالملل ، من النوم ومشاهدة التلفزيون وتصفح الانترنت ، وتدخل في دوامة لا تنتهي، ولكن حتي لا تضيع الاجازة بلا فائدة يجب أن تستثمر الأسرة الاجازة الصيفية إيجابيا والتخطيط وعمل جدول متنوع ما بين الدراسة والترفيه والاسترخاء، ومشاركة الأبناء في التخطيط، والاتفاق على الأهداف الرئيسية وكيفية تحقيقها بمتعة وشغف.

في هذه السطور نستعرض أهم الأفكار لاستغلال الاجازة الصيفية للطفل ..

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أنشطة يجب على الطفل ممارستها أثناء الإجازة 


أكدت  الخبيرة التربوية عفاف يحي ، في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الطفل وتختلف على حسب السن، فالأطفال الأصغر من 8 سنوات تختلف هواياتهم وما يحتاجون لممارسته من أنشطة عن الأطفال الأكبر من 10 أو 12 سنة.

وأشارت إلى أن هناك عدة أنشطة يجب على الطفل ممارستها أثناء الإجازة منها :-


١- حسّن المهارات الدراسية للطفل

بعد انتهاء العام الدراسي، قيّم أداء طفلك الدراسي، وحدد ما هي المواد الدراسية التي حقق فيها نجاحًا، وغيرها التي كان أداؤه بها سيئًا ، ثم خطط للعام الدراسي القادم كيف ستتفادى الأداء السيئ في هذه المواد

٢- مهارات التفكير الابداعي

تعليم  الطفل مهارة جديدةالتفكير الإبداعي، الثقة بالنفس، التخطيط، القيادة، إدارة الوقت، وإقناع

٣- تقوية الطالب

إعادة تعليم المادة من البداية للطالب المتأخر دراسيا والتدرج معه في توفر عامل القبول ومشاعر الارتياح وتقديم الإشادة المناسبة لكل تقدم ملموس، وذلك إذا كان سبب التأخر عدم تقبل الطالب لهذه المادة.

٤- حفظ القرآن الكريم.

حفظ القرآن الكريم هو أعظم شيء يمكن أن تقدمه لطفلك وخاصةً في الصغر، فإن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وحفظه القرآن  في سن مبكرة  ينير عقله ويضئ قلبه، ويجعله دائماً في سلام نفسي واتزان داخلي يحفظه من الفتن حين يكبر ويجعله متمسكاً بدينه محافظاً على فروضه دوماً.

٥- علم طفلك يقرأ منذ صغره

لاستغلال الإجازة الصيفية للطفل علينا أن نختار لهم مجموعة من الكتب والقصص، لكل طفل بما يناسب عمره، فإن القراءة هي غذاء الروح، وتعليم الطفل حب القراءة منذ الصغر ينمي داخله حب الاطلاع الدائم والبحث المستمر والتفكير بعيداً عن التلقين بلا هدف

٦- تطوير المهارات اللغوية للطفل

علينا أن نحرص على تنمية المهارات اللغوية للطفل سواء كانت تطوير لغته الأم -اللغة العربية- أو تعليمه لغة جديدة مثل اللغة الألمانية أو الإنجليزية بشكل أكثر احترافاً، يتعلم الطفل طريقة النطق الصحيحة للحروف والكلمات، ويتدرب على ممارسة اللغة مع مختصين.

٧- المشاركة في العمل التطوعي

من أجمل الأنشطة التي يمكن أن يمارسها الطفل ويعتاد عليها حتى يكبر هو العمل التطوعي،  سيتعلم الطفل في العمل الخيري الكثير من المعاني السامية، يمكنك أن تبدئي مع طفلك بتعليمه أن يكون فرد نافع في المجتمع وعليه واجبات كما لديه حقوق، فيتعلم أن يعطي أدواته وملابسه وألعابه التي لم تعد تناسبه لمن هم في حاجة لها، وما أكثر الجمعيات الخيرية التي تبذل قصارى جهدها في إيصال الدعم والمساعدة لمن هم في أمس الحاجة لها.

٩- تعليم برامج الحاسب.

في عصر السرعة الذي نعيشه وفي ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وما لها من فوائد وأضرار، يجب علينا أن نعلم الطفل وخاصةً الأطفال علوم الحاسب المختلفة، مثل برامج الجرافيك و البرمجة ويكون التعليم بديلاً عن متابعة الترندات و التقليد الأعمى لما يراه الطفل على الانترنت من كوارث أخلاقية ومجتمعية

١٠- ممارسة الرياضة.

لم تعد ممارسة الرياضة رفاهية بل هي حاجة مُلحة للطفل وخاصةً في الصغر، فإن ممارسة الرياضة ترفع من الروح المعنوية للطفل وتعزز من ثقته بنفسه، والتفوق الرياضي والمشاركة في المسابقات والبطولات ينمي داخل الطفل روح التنافس النزيه وتحقيق الذات والمثابرة، كما أن للرياضة دور مهم في بناء شخصية الطفل وجسده فتحميه من التعرض للتنمر من بعض الأطفال الأقوى جسمانياً منه.

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