ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

تم إطلاق تطبيق ثريدز Threads من Instagram مؤخرًا وأصبحت منصة وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة بالفعل. والآن، يبدو أن Meta تخطط لتعزيز التجربة بما في ذلك رسائل مباشرة (DMs).

قريبًا رسائل مباشرة في Threads



في أقل من أسبوع، تمكن Threads من جذب ما يقرب من 100 مليون مستخدم، محطمًا الأرقام القياسية في الصناعة. رأى الكثيرون فيه بديلاً لـ Twitter الذي كان يمر بمشاكل خاصة به. وعلى الرغم من كونه منصة مايكروبلوغنج مثل Twitter، إلا أن Threads لم يعرض بعض الميزات الأساسية مثل رسائل المباشرة ، ولكن يبدو أن وظيفة الرسائل ليست بعيدة جدًا وسيتم إطلاقها قريبا.

سبق للرئيس التنفيذي لـ Instagram آدم موسيري الإعلان عن عدم وجود خطط لإطلاق رسائل مباشرة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يشير وثيقة مسربة تم العثور عليها بواسطة Business Insider إلى أن الرسائل المباشرة ستكون واحدة من الميزات التي ستصل قريبًا.

ووفقًا للتقرير الجديد، تعمل الشركة أيضًا على قسم جديد لـ "الاتجاهات والموضوعات" بالإضافة إلى "تحسين البحث" و "الرسائل". يوفر التحديث الذي يجلب هذه الميزات تحسينات مختلفة للمنصة، استنادًا إلى تعليقات المبدعين.

من الواضح أن الرسائل المباشرة كانت واحدة من الميزات الأكثر طلبًا. حيث تدعم Threads أيضًا الرسائل عبر المنصات المختلفة مثل Instagram، مما يتيح لك إرسال رسالة إلى أصدقائك على Messenger. على الرغم من ذلك، لا يزال هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.