عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

ميزة الرسائل و DMs
ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

تم إطلاق تطبيق ثريدز Threads  من Instagram مؤخرًا وأصبحت منصة وسائل التواصل الاجتماعي الناجحة بالفعل. والآن، يبدو أن Meta تخطط لتعزيز التجربة بما في ذلك رسائل مباشرة (DMs).

 

قريبًا  رسائل مباشرة في Threads 


في أقل من أسبوع، تمكن Threads من جذب ما يقرب من 100 مليون مستخدم، محطمًا الأرقام القياسية في الصناعة. رأى الكثيرون فيه بديلاً لـ Twitter الذي كان يمر بمشاكل خاصة به. وعلى الرغم من كونه منصة مايكروبلوغنج مثل Twitter، إلا أن Threads لم يعرض بعض الميزات الأساسية مثل رسائل المباشرة ، ولكن يبدو أن وظيفة الرسائل ليست بعيدة جدًا وسيتم إطلاقها قريبا.
سبق للرئيس التنفيذي لـ Instagram آدم موسيري الإعلان عن عدم وجود خطط لإطلاق رسائل مباشرة في الوقت الحالي. ومع ذلك، يشير وثيقة مسربة تم العثور عليها بواسطة Business Insider إلى أن الرسائل المباشرة ستكون واحدة من الميزات التي ستصل قريبًا.

إلى اللقاء تويتر..تطبيق Threads المنافس له وصل..التحميل مجاني هنا

 ووفقًا للتقرير الجديد، تعمل الشركة أيضًا على قسم جديد لـ "الاتجاهات والموضوعات" بالإضافة إلى "تحسين البحث" و "الرسائل". يوفر التحديث الذي يجلب هذه الميزات تحسينات مختلفة للمنصة، استنادًا إلى تعليقات المبدعين.
من الواضح أن الرسائل المباشرة كانت واحدة من الميزات الأكثر طلبًا. حيث تدعم Threads أيضًا الرسائل عبر المنصات المختلفة مثل Instagram، مما يتيح لك إرسال رسالة إلى أصدقائك على Messenger. على الرغم من ذلك، لا يزال هذا الأمر غير مؤكد حتى الآن.

Threads Instagram DMs Messenger ثريدز آدم موسيري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

خلص شغله ومات .. رحيل طبيب تخدير شهير بالشرقية

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

خناقة على ولاده.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

موضوعات متعلقة

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

أحدث موبايل شاومي بـ 2200 جنيه فقط .. لن تصدق المواصفات

الأسعار في هبوط.. أحدث موبايل أندرويد في فئة الألف جنيه وكاميرا 50 ميجابكسل

خصم 2500 جنيه على أفضل موبايل نوكيا يناظر آيفون وسامسونج

عشان النت ميخلصش بسرعة..أفضل الطرق البسيطة لحماية شبكة الواي فاي من الاختراق

هبوط 4100 جنيه في أفضل موبايل سامسونج للفئة المتوسطة 

ترشيحاتنا

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

العالمية للأرصاد الجوية: نتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حول العالم

ختام الورشة التدريبية لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة للتوعية عن الصحة النفسية

الكرملين: روسيا لا تزال على استعداد لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا

هل تغير موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ؟..صدى البلد يحسم الجدل

عبدالغفار: نقصد بـ100 يوم صحة أن ننتقل بكل الأجهزة إلى أماكن التجمعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو صادم.. اختباء زاحف سام داخل خوذة شاب في الهند

خافت عليهم من قسوة الحياة.. تفاصيل اعترافات أم أنهت حياة أبنائها الثلاثة

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ