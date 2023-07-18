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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في تصادم أتوبيس بسيارة نقل بأسيوط .. أسماء

إسعاف
إسعاف

أصيب 5 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق أسيوط الغربي بالقرب من صينية مطار أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالقرب من صينية مطار أسيوط ووجود مصابين.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم أتوبيس وسيارة نقل، أسفر الحادث عن إصابة كلا من " عبد الهادي . ف. ع"  ٥٦ عاماً، اشتباه كسر بالزراع الأيمن مع سحجات وكدمات، و " مجدي. ع. ح" ٥٠ عاماً، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، و " أحمد. إ. ق" ٥٥ عاماً، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، و " يونس. م. ي" ٣٥ عاماً، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، و " ناصر. ع. ع" ٤٩ عاماً، سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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