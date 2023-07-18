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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على 3 أجانب لتزوير جوازات سفر وبطاقات إقامة بالجيزة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (3 أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" - مقيمون بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم تزوير جوازات وتأشيرات السفر  وبطاقات الإقامات الأجنبية المنسوبة للعديد من  الدول الأجنبية لاستخدامها فى التسفير للخارج للراغبين نظير حصولهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. بحوزتهم (كمية من المستندات خالية البيانات ومعدة للتزوير - الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير - سيارة ملاكى ملك أحدهم - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين أنها تحتوى على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").      

بمواجهتهم أقروا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الدول الاجنبية المحررات الرسمية تأشيرات السفر تزوير المحررات الرسمية

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