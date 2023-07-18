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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تُنظم ندوة "الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري"

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الإجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

 

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الهجرة النبوية بين التأييد الإلهي والتخطيط البشري " يتم عرضها اليوم الثلاثاء عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

 

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

 

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أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم الشيخ أحمد السيد عبد الهادي من علماء الأزهر الشريف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يتحدث فيها عن الهجرة النبوية المباركة ومكانتها بين الأحداث الإسلامية ويوضح كيف كانت الهجرة النبوية الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة انطلاقة جديدة لبناء دولة الإسلام، وإعزازاً لدين الله تعالى، وفاتحة خير ونصر وبركة على الإسلام والمسلمين, وآثارها على انتصار الدعوة الإسلامية وظهورها ويبين الدروس المستفادة منها وهي التدبر والتوكل علي الله والصبر والأخذ بالأسباب.

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