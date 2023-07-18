رئيسة سنغافورة‬ تستشهد بسيرة الرسول لتجيب عن "كيف ترأس امرأة مسلمة دولة متقدمة؟"

قالت حليمة يعقوب: إنها أول امرأة تترأس دولة سنغافورة وكانت قبل ذلك رئيسة البرلمان لمدة 5 سنوات، ولم يمنعها من ذلك كونها امرأة ولا كونها مسلمة.

واستشهدت يعقوب بأن السيدة خديجة رضي الله عنها أولى زوجات الرسول، كانت سيدة أعمال ناجحة، وأن الدين الإسلامي لا يعيق المرأة، بل إنه يحميها ويعلي من قدرها.

وأضافت أن هذا الأمر يوضح أن سنغافورة بلد متفهم ومتحضر لا تفرق بين أجناس ولا أعراق ولا ديانات، وأن كونها مسلمة لا يقلل من شأنها أبدا، وأن سنغافورة تدعم الكفاءات ولا تنظر لأي شيء آخر.

وأوضحت أن سنغافورة من الدول قليلة السكان، وعندها نقص كبير في الموارد البشرية، لذلك يجب عليها أن تستفيد بكل شخص فيها، وتستفيد من الكوادر النسائية حتي تنهض.