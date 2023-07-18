بحضور رفيع المستوى.. السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية

قامت السفارة التركية بالقاهرة بتنظيم احتفال بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية وذلك تحت رعاية وإشراف السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن.

وحضر الحفل عدد من السفراء والوزراء رجال وسيدات الأعمال والإعلاميين والصحفيين.

وافتتح الحفل المقام بمحل إقامة السفير التركي بالقاهرة بقراءة سورة الفاتحة وطلب من الحضور قرأتها أيضاً.

ويتم الاحتفال سنوياً بيوم الديمقراطية والوحدة الوطنية نظراً لتوحيد الصفوف التركية في وجه إنقلاب تنظيم "جولن" وإفشاله في الـ15 من يوليو عام 2016.

وحاول عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "جولن" الانقلاب على النظام التركي في الـ15 من يوليو 2016 وحاولوا السيطرة على الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت هذه المحاولة بأحتجاجت عارمة في شوارع المحافظات والولايات التركية وتوجه المواطنين إلى مقري البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، ومطار "أتاتورك" الدولي بإسطنبول، ومديريات الأمن بعدد من الولايات.

وبأرادة الشعب التركي تم إفشال محاولة الأنقلاب والتي أسفرت عن مقتل نحو 251 شهيدًا وإصابة ألفين و196 آخرين.

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

السفير التركي صالح موطلو شن برفقة صحفية الشؤون الدولية نادين أبو السعود

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة

احتفال عيد الديموقراطية واليوم الوطني بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة