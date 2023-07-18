معالج Tensor G3.. المواصفات الكاملة لـ جوجل Pixel 8 Pro المنتظر

تستعد شركة "جوجل" الأمريكية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية الجديدة جوجل بيكسل Google Pixel 8 قريبًا لتكون خليفة تشكيلة جوجل بيكسل 7 موديلات عام 2022 7 التي تضمنت كلا من طرازات Google Pixel 7 و Google Pixel 7 Pro.

وفقا لتقرير موقع gadgets360 من المتوقع أن يتم إطلاق السلسلة الجديدة بنفس تشكيلة العام الماضي المتعارف عليها، مع المستوى القياسي ونسخة "برو" الأعلى.

جوجل بكسل

مواصفات Google Pixel 8 Pro

يشير تسريب حديث إلى المواصفات الأساسية لطراز Pixel 8 Pro ، خليفة طراز Pixel 7 Pro ، والذي تم إصداره في أكتوبر 2022 بمعالج من Tensor G2 وبطارية سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع سلكيًا بسرعة 30 وات.

تشير المواصفات الرئيسية المتوقعة لهاتف Pixel 8 Pro أنه سيكون في الغالب مع شاشة عرض نوعها LTPO OLED بحجم 6.7 بوصة دقة وضوح (2960 × 1440 بكسل) مع معدل تحديث يبلغ 120 ويعتمد في عمله على نظام تشغيل أندرويد 14 الذي لم يصدر حتى الآن.

جوجل بكسل

من المتوقع أن يتم تشغيل جوجل بكسل Pixel 8 Pro بواسطة معالج وحدة مركزية من Tensor G3 داخلي مقترن بشريحة Titan وذاكرة وصول عشوائي سعة 12 جيجابايت رام كما يشير التسرب إلى أن الهاتف سيطلق في تكوينات مختلفة من مساحة التخزين الأساسية، نسخة ستكون بسعة تخزين 128 جيجابايت روم والثانية بسعة 256 جيجابايت روم.

بالنسبة لإمكانيات الكاميرات والتصوير الفوتوغرافي، من المتوقع أن تكون اللوحة الخلفية في هاتف “جوجل” بها 3 كاميرات، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل معزز بتقنية التثبيت البصري للصورة (OIS) ، ومستشعر بدقة 64 ميجابكسل بعد فائقة الاتساع ومستشعر بدقة 48 ميجابكسل بعدسة تليفوتوغرافي. من المرجح أن تكون الكاميرا السيلفي الأمامية مزودة بمستشعر دقة 11 ميجابكسل.

سيحزم الهاتف الجديد من "جوجل" بطارية مدمجة سعة 4950 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بسرعة 27 وات. من المحتمل أيضًا أن يأتي مزودًا بمستشعر لا تلامسي لقياس درجة حرارة الجسم ومستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية.

حاليًا ، سعر Google Pixel 7 Pro يبلغ 67،999 روبية مع إصدار تكوين الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين 12GB RAM + 128GB ويتم تقديمه في خيارات ألوان Hazel و Obsidian و Snow.