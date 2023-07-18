رئيس الضرائب: حملات على الساحل الشمالي لتحصيل أرباح الوحدات السكنية

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن هناك إجراءات لتحقيق الضبط في ضرائب التصرفات العقارية وفقا لضوابط القانون مع التزام المصلحة بالاعفاءات المقررة قانونا .

أضاف الضباعني في مؤتمر صحفي بمصلحة الضرائب انه هناك ضوابط وحملات توعية تجريها مصلحة الضرائب في الوقت الحالي بمنطقة الساحل الشمالي للتوعية بضرورة الإفصاح عن الوحدات السكنية التي يتم تأجيرها بأسعار خيالية لصاحب الوحدة دون استجداء حقوق الخزانة العامة .

أوضح أن هناك فارقا بين الضرائب العقارية وهي تعني المصلحة المختصة وبين ضرائب التصرفات العقارية بموجب القانون وهي تخضع لمصلحة الضرائب علي الدخل .