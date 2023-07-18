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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

علامات نقص فيتامين
علامات نقص فيتامين د عند الحامل   

تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 15 ميكروغرامًا أو 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم الواحد.

علامات نقص فيتامين د عند الحامل 

وبحسب مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب، وجدت الأبحاث التي أجريت في هذا المجال أن  النساء الحوامل اللواتي يصبن بنقص فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي : 

 

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_ تسمم الحمل.

_ سكري الحمل.

_  نتائج الحمل السلبية. 

 

علامات نقص فيتامين د عند الحامل 

 

ويمكن الحصول على فيتامين د من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د. فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والتونة، أو الأطعمة المدعمة، مثل: الحليب والزبادي.

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