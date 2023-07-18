مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 15 ميكروغرامًا أو 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم الواحد.
علامات نقص فيتامين د عند الحامل
وبحسب مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب، وجدت الأبحاث التي أجريت في هذا المجال أن النساء الحوامل اللواتي يصبن بنقص فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي :
_ تسمم الحمل.
_ سكري الحمل.
_ نتائج الحمل السلبية.
ويمكن الحصول على فيتامين د من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د. فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والتونة، أو الأطعمة المدعمة، مثل: الحليب والزبادي.