مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 15 ميكروغرامًا أو 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم الواحد.

علامات نقص فيتامين د عند الحامل

وبحسب مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب، وجدت الأبحاث التي أجريت في هذا المجال أن النساء الحوامل اللواتي يصبن بنقص فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي :

_ تسمم الحمل.

_ سكري الحمل.

_ نتائج الحمل السلبية.

علامات نقص فيتامين د عند الحامل

ويمكن الحصول على فيتامين د من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د. فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والتونة، أو الأطعمة المدعمة، مثل: الحليب والزبادي.