رسميا.. البنك الأهلي يضم جوكر دفاع المارد الأحمر لمدة موسمين.. من هو؟

أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع أيمن أشرف لاعب النادى الأهلى السابق لمدة موسمين ،لتصبح صفقة أيمن أشرف أولى صفقات البنك الأهلي فى فترة الانتقالات الصيفية .

ومن جانب آخر علم موقع "صدى البلد " أن مسؤلي النادي الأهلي قرروا تكريم أيمن أشرف، بشكل يليق به قبل رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري .

وخرج أيمن أشرف من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، منذ بداية الموسم الجاري ،وأدي ذلك لتفكير اللاعب في خوض تجربة أخرى حيث تلقي العديد من العروض من أندية الدورى الممتاز ،ولكنه استقر ف الأخير علي فريق البنك الأهلي .