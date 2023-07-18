استعراض أحدث مستجدات مشروع تطوير هضبة الأهرامات أمام نخبة من الإعلاميين والمفكرين

استعرضت الشركة المسؤولة عن تطوير منطقة الآهرامات، آخر التطورات التي وصلت إليها منطقة الزيارات بأهرامات الجيزة، والتي تجاوز معدل الانشاءات فيها 90%، لتصبح المنطقة مؤهلة للتشغيل بكامل طاقتها قريبًا.

وخلال جولة نظمتها الشركة بحضور نخبة من الإعلاميين والمفكرين، استقبلت عددا من الأطفال الأيتام بجمعية دعاء الجنة للأعمال الخيرية، بالتعاون مع بنك الطعام المصري في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة ، في جولة ميدانية ثقافية وتوعوية ضمن برنامج تم إعداده مسبقا لأطفال الجمعية بمرافقة مرشد سياحي لتعريفهم بالمناطق الأثرية ومكانتها التاريخية وذلك في ظل مشروع التطوير ومستدجداته.

وقام المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة للشركة المسؤولة عن تطوير منطقة الأهرامات، بإطلاع الحضور على أحدث مستجدات مشروع منطقة الزيارات بهضبة الأهرامات بالجيزة، وألقى الضوء على جهود الشركة ومسؤوليتها المجتمعية ودعم الجمعيات الأهلية للأطفال الأيتام وذوي الهمم بمنطقة نزلة السمان والمناطق المجاورة لمنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة.

وأكد جزارين نحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية لتوفير خدمات سياحية تليق باسم مصر ومكانتها في العالم، وذلك في وسط اهتمام كبير من الدولة للنهوض بالقطاع السياحي والأثري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، من خلال أعمال التطوير بالمواقع الأثرية والسياحية، لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية للقطاع الخاص، واهتمام أوراسكوم بيراميدز بالمشروع باعتباره مشروعا قوميا، يجب تنفيذه بالشكل الذي يليق بمكانة مصر والأهرامات كأعظم وأقدم أثر في العالم.

وأضاف جزارين أننا نعمل وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لمنطقة الزيارات بأهرامات الجيزة بما لها من مردود اقتصادي على المقيمين في المنطقة المحيطة بالأهرامات، مع البحث الدائم لإمكانية دمج الفئات المؤهلة للمشاركة في دعم السياحة المصرية عبر مشروعات مختلفة داخل المنطقة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة، ومع بدء التشغيل بكامل الطاقات، ستتحول المنطقة إلى منطقة زيارات عالمية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

كما أوضح جزارين أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى لاستقبال السائحين والزائرين وفقا لأحدث النظم العالمية مع مراعاة البعد التاريخي والأثري لمنطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المبنى يدعو إلى الفخر كونه سيصبح واحدا من أفضل مراكز استقبال السائحين بالمناطق الأثرية على مستوى العالم. وأكد أن الهدف من المبنى هو تجهيز السائح لزيارة منطقة الأهرامات، مشيرا إلى أن المبنى يضم قصصا للملوك معلقة على الحوائط، وجداريات تتضمن شرحا وافيا للمنطقة، فضلا عن دور سينما لعرض فيلما وثائقيا للسائحين عن قصة بناء الأهرامات بصوت عالم الآثار المصري دكتور زاهي حواس والممثل العالمي كيفن كوستنر، وهو الأمر الذي يقدم نبذة عن الحضارة المصرية ومنطقة الأهرامات بشكل أكثر من رائع.

وأشار إلى أنه تم بناء مبنى VIP للزيارات، وهو مجهز أيضا بشكل كبير لاستقبال الوفود السياحية، وتقديم استعراض لرحلة زيارة الأهرامات وفقا لأحدث النظم والتطورات العالمية.

وحول اهتمام الدولة بالتحول الأخضر، والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الآثار المصرية، أكد المهندس عمرو جزارين أنه تم تحديد مسار لرحلة السائح بمنطقة الأهرامات عبر 7 محطات، تهدف إلى تقديم الأهرامات بصورة مختلفة، مشيرا إلى أن التنقل بين المحطات السبع سيكون من خلال أتوبيسات كهربائية للحفاظ على المنطقة الأثرية.وأضاف أنه تم إنشاء منطقة خدمات مجهزة بأماكن لتقديم المشروبات الخفيفة في كل محطة، وحمامات وبازارات لشراء الهدايا، ومركز طبي لتقديم الاسعافات الطبية السريعة للسائحين إذا تطلب الأمر ذلك.

وأوضح جزارين أن المشروع ساهم في توفير العديد من فرص العمل للشباب المصريين، فبخلاف العمالة المباشرة في الشركة، يوجد عمالة عديدة غير مباشرة من الصناعات المختلفة، موضحا أن السياحة هي قاطرة الصناعة، حيث تنتعش بفضلها نحو 140 صناعة أخرى.