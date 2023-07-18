رئيس نادي إنبي يصدم جماهير الزمالك

أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أنه تم إرسال خطاب رسمى لنادى الزمالك لتفعيل بند شراء أحمد عيد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب مجدى عبد الغني، عبر حسابه علي فيسبوك فى تصريح على لسان رئيس نادي إنبي، “سنفعل بند شراء أحمد عيد من الزمالك.. والأبيض ليس له حق في استعادة اللاعب”.

وكان أحمد عيد، انتقل لصفوف إنبي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من الزمالك، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية البيع

ويرغب نادي الزمالك فى استعادة اللاعب مرة أخرى، بينما شدد أحمد عيد على أن رغبته هي العودة مرة أخرى إلى القلعة البيضاء.