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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أجمل امرأة في العالم.. مهرجان فينيسيا يكرم جينا لولوبريجيدا قبل حفل افتتاحه

جينا لولوبريجيدا
جينا لولوبريجيدا

ينظم مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حفل لتكريم الفنانة الإيطالية الراحلة جينا لولوبريجيدا التي توفيت في يناير الماضي، وكانت أيقونة فنية شهيرة.

سيشهد حفل تكريم جينا لولوبريجيدا الذي يقام يوم 29 أغسطس قبل حفل افتتاح مهرجان فينيسيا، عرض مجموعة من أفلامها المرممة حديثا، ومقابلة خاصة معها في فيلتها.

 

جينا لولوبريجيدا

 

اشتهرت الممثلة الإيطالية جينا لولوبريجيدا، التي توفيت عن عمر  95 عاما، بأنها إحدى أجمل فاتنات السينما الأوروبية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي بحسب بي بي سي. 

 

ولعبت جينا لولوبريجيدا التي وصفت في وقت سابق بأنها "أجمل امرأة في العالم"، أدوار البطولة إلى جانب كبار الممثلين في هوليود مثل همفري بوجارت، وفرانك سيناترا، وروك هدسون، وإيرول فلين.

 

ابتعدت جينا لولوبريجيدا عن عالم التمثيل في السبعينيات، واتجهت إلى عالم التصوير الفوتوغرافي والنحت والسياسة، وفشلت محاولتها للفوز بمقعد في البرلمان الإيطالي عن حزب يساري في وقت سابق. 

 

يعرض فيلم زيندايا الجديد المثير للجدل "Challengers" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي هذا العام، لأول مرة في أغسطس المقبل.

 

تقام فعاليات مهرجان فينيسيا في الفترة من 30 أغسطس وحتى 9 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن قائمة أفلامه يوم 25 يوليو الجاري.

 

جينا لولوبريجيدا

 

فيلم Challengers للمخرج لوكا جوادانيينو، سيعرض ضمن أفلام النسخة 80 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ولكن خارج المسابقة.

ويعد  فيلم Challengers من الأعمال المنتظرة بشدة هذا العام، وتدور أحداثه حول مدربة تنس تحول زوجها من لاعب ضعيف إلى بطل عالم يفوز بالمسابقات الدولية، ولكنهما يتورطان في علاقة مع رجل ثالث.

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