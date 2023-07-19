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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1445.. يفتح لك الأبواب المغلقة

صدى البلد

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1445.. يفضل العديد من المسلمين بدء العام الجديد بـ دعاء السنة الهجرية الجديدة 1445، فما أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الهجرية الجديدة، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1445.

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1445

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

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دعاء أول يوم فى العام الهجري الجديد 1445

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .
اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

أدعية بداية العام الهجري الجديد 1445

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.
2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.
3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.
4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.
5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.
6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1445

1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
4) اللهم بداية للأيام الجميلة.
5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

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