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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

حذر أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة من خطر تحكم الذكاء الاصطناعي بالأسلحة النووية لافتًا إلى ضرورة وضع الدول استراتيجيات للتعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي

ووفقاً لما نشرته، "العربية"، فإن الأمين العام للأمم المتحدة قد قال: يجب دائما أن يتحكم العنصر البشري بالأسلحة النووية وليس الذكاء الاصطناعي.


وفي يونيو الماضي، أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقتراحا قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي في نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم.

وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.

الذكاء الاصطناعي مخاطر الذكاء الاصطناعي الأمين العام للأمم المتحدة

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