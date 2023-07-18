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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فوز الفيلم القصير من عمل الشيطان بجائزة في مهرجان اليريفان السينمائي الدولي

من عمل الشيطان
من عمل الشيطان

فاز الفيلم القصير من عمل الشيطان للمخرجة ديسيل مختجيان بجائزته الأولى في النسخة العشرين من مهرجان اليريفان السينمائي الدولي في أرمينيا وهي جائزة Apricot Stone حيث شارك الفيلم في قسم أبريكوت ستونز وهو العرض الأول للفيلم في موطنه، و اختتم المهرجان فعالياته الأحد الماضي.

 

وتقول المخرجة ديسيل مختجيان "شكرًا على هذه الجائزة الرائعة، لقد صنعت هذا بحثًا عن جذوري، وأوصلني بحثي إلى التعرف على أرمينيا لأول مرة".

 

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، تدور أحداث الفيلم حول فتاة أرمنية-مصرية قضت فترة طفولتها بين الأقليات الأرمنية في مصر، ثم رحلت إلى فرنسا وقضت 10 أعوام بها. تبدأ الأحداث مع عودة الفتاة إلى مصر لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن وتثير عودتها بداخلها صراعًا عن الهوية بين ثقافة مصر وجذورها الأرمنية.

 

ديسيل مختيجيان مخرجة صاعدة ذات أصول أرمنية ولدت في باريس وعاشت في مصر، تشكل حسها الفني للإخراج ورغبتها في سرد القصص من خلال تعدد ثقافاتها. تشارك ديسيل في بطولة الفيلم أيضاً مع علي السبع، ماريا سابا، لالا شماميان، وتلقى منحة تطوير من مساحة مدرار للفنون الحرة المعاصرة>

من عمل الشيطان ديسيل مختجيان مهرجان اليريفان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي

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