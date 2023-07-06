مخرجة "من عمل الشيطان" بعد عرضه بمهرجان اليريفان: أعود لوطني الأم للمرة الأولى

ينافس الفيلم القصير "من عمل الشيطان" للمخرجة ديسيل مختجيان ضمن فعاليات النسخة العشرين من مهرجان اليريفان السينمائي الدولي، الذي يُقام في الفترة من 9 إلى 16 يوليو، حيث يحصل الفيلم على عرضه الأول في أرمينيا إذ يشارك في قسم أبريكوت ستونز.

وتعقيبًا على المشاركة المنتظرة للفيلم في المهرجان تقول المخرجة: "فخورة ومتأثرة للغاية بأن فيلمي من عمل الشيطان سينافس في مهرجان اليريفان السينمائي الدولي، حيث وطنه الأم. لقد صنعت هذا الفيلم بينما أبحث عن جذوري، وهذا يغمرني بالكثير من المشاعر ويسعدني أن أعود فعليًا إلى بلدي الأم للمرة الأولى".

وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حيث لاقى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، تدور أحداث الفيلم حول فتاة أرمنية-مصرية قضت فترة طفولتها بين الأقليات الأرمنية في مصر، ثم رحلت إلى فرنسا وقضت 10 أعوام بها. تبدأ الأحداث مع عودة الفتاة إلى مصر لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن وتثير عودتها بداخلها صراعًا عن الهوية بين ثقافة مصر وجذورها الأرمنية.

ديسيل مختيجيان مخرجة صاعدة ذات أصول أرمنية ولدت في باريس وعاشت في مصر، تشكل حسها الفني للإخراج ورغبتها في سرد القصص من خلال تعدد ثقافاتها. تشارك ديسيل في بطولة الفيلم أيضاً مع علي السبع، ماريا سابا، لالا شماميان، وتلقى منحة تطوير من مساحة مدرار للفنون الحرة المعاصرة، وهو من إنتاج كريم مختيجيان (شركة Kyme - Kay-oh Productions)، ويقوم بتوزيع الفيلم عالمياً شركة MAD Solutions.