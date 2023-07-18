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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى انجاز تاريخي ..منتخب مصر للسباحة التوقيعية عاشر العالم ببطولة العالم باليابان

منتخب مصر للسباحة
منتخب مصر للسباحة التوقيعية

أنهى منتخب مصر للسباحة التوقيعية منافسات الروتين الفنى فى المركز العاشر لبطولة العالم للألعاب المائية التى تستضيفها مدينة فوكاكا باليابان حاليا فى انجاز غير مسبوق للعبة التى تشهد تطورا كبيرا فى عهد المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري.

وتأهل منتخب مصر للسباحة الفنية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بفوزه فى بطولة العالم لألعاب الماء Fukuoka , Japan 2023 على نظيره الجنوب أفريقي فى بطولة الزوجى والفردي.  

وتأهل الفريق المصرى للسباحة الفنية لأول مرة فى بطولة العالم للعمومي فى النهائيات، وقد تحقق ذلك فى مسابقة الفريق "الأكروباتى" بحصول مصر بطلة القارة السمراء على المركز "الثانى عشر" بعد تفوقه على بعض أبطال العالم فى هذه الرياضة مثل اليونان وكذلك فريق بريطانيا، وأستراليا، وشيلى، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وتايلاند، لتصبح مصر عن جدارة واستحقاق بطل "القارة السمراء" فى السباحة الفنية عن جدارة.

وأعرب المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة المصري وعضو الاتحاد الدولى لألعاب الماء ونائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريق السباحة الفنية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مشيدا بجميع اللاعبات والجهاز الفنى للعبة.

كما أشاد المهندس ياسر على المدير التنفيذي لاتحاد السباحة بحصول الفريق المصري بالمركز العاشر فى بطولة الروتين الفنى فى انجاز كبير يحسب لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر إدريس رئيس قائد مسيرة الانجازات فى السباحة المصرية .

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