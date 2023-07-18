بحضور النقيب..مؤتمر صحفي للعاملين في "بي بي سي" بمقر المؤسسة بالعجوزة غدا

يشارك الكاتب الصحفى خالد البلشى نقيب الصحفيين غدا، في المؤتمر الصحفي للزملاء في بي بي سي بمدخل مبنى مقر المؤسسة بالعجوزة وذلك الساعة الخامسة مساء يتم فيه الإعلان عن تفاصيل الخطوات القادمة للتصعيد حتى الحصول على جميع حقوقهم.

المؤتمر يحضره نقيب الصحفيين لبحث دوافع الإضراب ليست فقط الاعتراض على تدني الرواتب والمطالبة بأجور عادلة تناسب الصعوبات الاقتصادية الحالية، لكن أولا وقبل كل شيء الاحتجاج على التمييز الذي تتعمد المؤسسة انتهاجه ضدهم.

وأوضح العاملون بمكتب القاهرة أنهم لا يتلقون نفس المعاملة التي يحظى بها أقرانهم في باقي مكاتب المؤسسة في الشرق الأوسط، فيما يخص السياسة المالية. فقد اختصت المؤسسة مكتب القاهرة بمعاملة مجحفة ودونية تتجاهل حقوقهم المادية والمعنوية ولا تراعي تدهور الأوضاع الاقتصادية وتضعهم تحت ضغوط معيشية متزايدة.