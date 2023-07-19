تنسيق الجامعات 2023.. يلزم الحصول على 60% على الأقل للنجاح باختبارات القدرات .. و فنون جميلة الزمالك : نستوعب 1500 طالب يوميا

تنسيق الجامعات 2023

فنون جميلة الزمالك : يلزم الحصول على 60% على الأقل للنجاح باختبارات القدرات

فنون جميلة جامعة حلوان : نستوعب 1500 طالب يوميا باختبارات القدرات

فنون جميلة الزمالك تكشف لطلاب الثانوية العامة البرامج الدراسية و الأدوات اللازمة لاختبارات القدرات

تتابع وزارة التعليم العالى و البحث العلمي تسجيل طلاب الثانوية العامة الراغبين بأداء اختبارات القدرات بالكليات التى يشترط للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وفقا للجدول الزمني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد 2023،و من المقرر أن يستمر التقدم لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 27/ 7 /2023.

و قد أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي أنه يتم تسجيل المواعيد، واختيار الكليات، وأماكن أداء اختبارات القدرات 2023 المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني للقبول بالكليات و المعاهد المصرية على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg .

و كشف الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك أن الكلية شهدت على مدار أول يومين لاختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 إقبال كثيف من طلاب الثانوية العامة ، حيث أن الكلية مجهزة لاستقبال 1500 طالب يوميا لاداء الاختبارات

و تابع أن الاختبارات تمت دون وجود مشاكل أو شكاوي ، و نوه أنه بالنسبة للاختبارات انها سهلة للغاية ولا يوجد بها تعقيدات ، و أنها تقيس مهارات الطلاب الابداعية و المهارية .

و قد كشفت الدكتور أميمة يحي وكيل كلية الفنون الجميلة بالزمالك ان اختبارات القدرات 2023 بكلية الفنون الجميلة تنقسم إلى تخصصين مختلفين تخصص الفنون ، و تخصص العمارة و يشمل كل تخصص منهم سؤالين باختبار القدرات حيث يتضمن تخصص الفنون اختبار رسم واختبار تصميم و يشمل تخصص العمارة اختبار رسم معماري واختبار التشكيل والابتكار .

و تابعت وكيل الكلية أنه يلزم للنجاح باختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة أن يحصل الطالب على أكثر من 60% من درجة الاختبار.

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الراغبين بالالتحاق بكليات الفنون الجميلة البرامج الدراسية الخاصة بفنون جميلة الزمالك و ميزات هذه البرامج .

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك أن الكلية تشمل 4 برامج دراسية بشعبتي الفنون والعمارة يمكن لطلاب الثانوية العامة بتنسيق القبول بالجامعات 2023 الالتحاق بها وهي:

التصميم المعمارى والعمرانى المستدام

‏Sustainable Architecture and Urban Design

التصميم الجرافيكى

‏Graphic design

الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة

‏Animation and multimedia

تصميم العمارة الداخلية

‏Interior Architecture Design



كما تشمل الادوات التى يحتاجها الطلاب للتقدم لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة تشمل الآتى:

بالنسبة لامتحان الفنون:

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعددة- أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .

أما امتحان العمارة :

الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة.

وقد كشفت وزارة التعليم العالى و البحث العلمي ان هناك بعض المحظورات التى يجب على الطلاب الابتعاد عنها خلال فترة الاختبارات تشمل الآتي:

ممنوع منعًا باتًا الحضور بالتليفون المحمول خلال اختبارات القدرات 2023 أو أية أجهزة إلكترونية أخرى الدخول بها إلى قاعة الاختبارات

يعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول، حتى وإن كان مغلقًا، أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

يجب الحضور قبل موعد الاختبار بساعة كاملة على الأقل

غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات، ومسموح فقط بدخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار

ممنوع نهائيًا تصوير الاختبار، ويعتبر غير لائقٍ في اختبارات القدرات. من يقوم بتصوير أي اختبار أو نشر بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

الكليات التي يشترط الالتحاق بها اختبارات قدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

وتشمل قائمة الكليات التي تجري اختبارات قدرات بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ الاتي : " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.