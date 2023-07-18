أول تعليق من البنتاجون علي دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر أمريكية لوكالة "رويترز" للأنباء، إن جنديا أمريكيا عبر إلى داخل كوريا الشمالية.

وأكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت، إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

ويُعتقد أنه محتجز حاليًا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.