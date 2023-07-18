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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البنتاجون علي دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مصادر أمريكية لوكالة "رويترز" للأنباء، إن جنديا أمريكيا عبر إلى داخل كوريا الشمالية.

وأكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت، إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

تم اعتقاله.. جندي أمريكي يخاطر بحياته ويعبر حدود كوريا الشمالية

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ويُعتقد أنه محتجز حاليًا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.

كوريا الشمالية البنتاجون

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