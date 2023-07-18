بـ 40 مليون يورو.. خطة ليفربول لحل أزمة محمد صلاح | تفاصيل

يبدو أن محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر على موعد مع المزيد من الأهداف والأرقام القياسية خلال الموسم المقبل، وذلك بعد قرار إدارة الريدز الأخير.

ويسعى ليفربول إلى تدعيم صفوف الفريق خاصة خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك لحل أزمة محمد صلاح والفريق بشكل عام والتي عانى منها الريدز الموسم الماضي.

هذه الأزمة تتمثل في ضعف صناعة الفرص والأهداف والتي يقوم بها خط الوسط، والذي عجز الموسم الماضي عن أداء هذه المهمة، ما أدى إلى تراجع المستوى التهديفي للفريق وبالتالي تراجع مستواه في الموسم المنصرم.

ليفربول يحل أزمة محمد صلاح

ينوي ليفربول دفع مبلغ 40 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي تيون كومبينريز صانع ألعاب أتالانتا الإيطالي ضمن مساعيه لتعزيز الفريق عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً للصحافية ميليسا ريدي من شبكة "سكاي سبورتس"، فإن يورغن كلوب ينظر في أمر التعاقد مع كومبينريز لتقوية خط الوسط، والذي تم تعزيزه بالأرجنتيني ماك أليستر والمجري سوبسلاي.

يذكر أن فريق ليفربول من ندرة الأهداف الموسم الماضي إذ حل البرازيلي روبرتو فيرمينو والمنتقل إلى أهلي جدة في المركز الثاني برصيد 11 هدفاً فقط.

ومن المتوقع أن تكون الصفقة الجديدة، إضافة كبيرة لفريق يورغن كلوب وكذلك لمحمد صلاح الذي ينتظر تحسن إنتاجيته أمام المرمى والعودة إلى أرقامه السابقة.

من هو صفقة ليفربول الجديدة؟

تيون كومبينريز هو لاعب كرة قدم هولندي ويلعب في مركز صانع الألعاب، وقد انضم إلى أتالانتا في صيف عام 2018 قادماً من فريق هيراكليس الهولندي.

قدم كومبينريز أداءً مميزاً مع أتالانتا خلال المواسم الماضية، حيث ساهم في قيادة الفريق إلى المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكتب موقع "فوتبول فان كاست" عن الهولندي الموهوب: يتميز كومبينريز باللعب في خانة لاعب الوسط رقم 8 ويجيد الأدوار الهجومية ومباغتة الخصم داخل منطقة الجزاء، كما أنه ماهر في خلق الفرص ما قد يساعد النجم المصري محمد صلاح في الحصول على مزيد من الفرص المتاحة، بعد موسم عانى فيه الأخير كثيراً، حتى إنه لم يكسر حاجز العشرين هدفاً في الدوري الإنجليزي بعدما أنهى المسابقة بـ19 هدفاً، بينما كانت محصلته 23 و22 في الموسمين السابقين.

وخلق تيون 1.8 في كل مباراة الموسم الماضي مع أتالانتا، ما سيجعله في المركز الثاني بين لاعبي ليفربول خلف ترنت ألكسندر أرنولد، وبخلاف التمريرات سجل 10 أهداف الموسم الماضي.

على الرغم من أن الحصول على خدمات كومبينريز سيكلف ليفربول مبلغاً كبيراً، إلا أنه قد يكون استثماراً جيداً في المستقبل، خاصةً إذا ما تمكن اللاعب من تحقيق نفس المستوى الذي قدمه مع أتالانتا.