يغيب 10 مباريات.. ليفربول يصدم المنتخب الأولمبي فى مشاركة محمد صلاح أولمبيا

فجرت تقارير إعلامية مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في المشاركة رفقة المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وذكرت التقارير الإعلامية أن المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي يريد استدعاء محمد صلاح للمشاركة فى أولمبياد 2024 لكن لدى ليفربول السلطة لرفض ذلك.

أفادت التقارير الإعلامية أن المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي يرغب في استدعاء لاعب ليفربول محمد صلاح إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في باريس الذي يسمح للبلدان بتضمين ثلاثة لاعبين غير تحت 23 سنة في مجموعتهم للبطولة، التي ستستمر من 24 يوليو إلى 10 أغسطس.

لفتت الي أن مدرب المنتخب الأولمبي البرازيلي روجيرو ميكالي شدد على أنه يأمل أن يتمكن محمد صلاح من تولي واحدة من تلك النقاط وقيادة بلاده في العاصمة الفرنسية باريس.

وعرضت التقارير الإعلامية تصريحات ميكالي المدرب البرازيلي للمنتخب الأولمبي الذى قال خلالها انه لا يزال أمامنا عام واحد لنفكر في المسألة وتقييم الوضع ولكننا بالتأكيد نرحب بصلاح.. صلاح مهم مثل نيمار في البرازيل.

مشاركة محمد صلاح في الأولمبياد تصطدم برغبة ليفربول

شددت التقارير الإعلامية على ان مدرب المنتخب الأولمبي البرازي روجيرو ميكالي يدرك أنه في ليفربول سيتمكنون من منع محمد صلاح من المشاركة في الألعاب الأوليمبية ؛لأنها منافسة ليست تقرها الفيفا من ضمن مسابقاتها.

اشارت التقارير الإعلامية الي أن ذلك حدث منذ عامين ومنعوا محمد صلاح وإبراهيما كوناتي وتاكومي مينامينو من المشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وقالت التقارير الاعلامية أضا: وعلى الرغم من عدم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن ضم محمد صلاح الي صفوف المنتخب الأولمبي فمن المرجح أن يكون خيارًا جذابًا مرة أخرى نظرًا لأن جدولة البطولة تعني أن استعدادات اللاعب قبل الموسم مع ليفربول ستتعرض للخطر الشديد من خلال مشاركته.

وأضافت : سيأخذ ليفربول في الاعتبار أيضا أن صلاح سيغيب عن بداية عام 2024 بسبب كأس الأمم الأفريقية، التي يمكن أن يغيب عنها ما يصل إلى 10 مباريات.

يذكر أن المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي تأهل الي أولمبياد باريس 2024 وخسر نهائي أمم إفريقيا امام المغرب.