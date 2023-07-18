ناقد رياضي يفجر مفاجأة: زيزو يتفوق على محمد صلاح في 2023.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضى خالد طلعت عن إحصائية جديدة تخص النجم أحمد السيد زيزو لاعب الزمالك.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك " أصبح أحمد مصطفى زيزو هو أكثر لاعب مصري يساهم في أهداف في عام 2023 باجمالي 25 هدفا (سجل 12 وصنع 13) ليتفوق على النجم المصري محمد صلاح الذي ساهم في 24 هدف (سجل 14 وصنع 10)

وأضاف "ويأتي حسين الشحات في المركز الثالث باجمالي 22 هدف (سجل 9 وصنع 13) يليه كهربا 19 هدف (سجل 14 وصنع 5)

وتابع "يمتلك الشحات وكهربا فرصة لزيادة رصيدهما حيث يتبقى للأهلي 3 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر.