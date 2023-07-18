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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق عاجل من بايدن بعد اعتقال جندي أمريكي في كوريا الشمالية

صدى البلد

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن قلقه البالغ بشأن الجندي الأمريكي المحتجز في كوريا الشمالية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن البنتاجون يحقق في دخول جندي أمريكي إلى كوريا الشمالية عبر الحدود من الجارة الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصادر أمريكية مسؤولة لوكالة "رويترز" للأنباء، إن جنديا أمريكيا عبر إلى داخل كوريا الشمالية.

وأكدت وسائل إعلام كورية هذا النبأ، حيث قالت، إنه تم اعتقال جندي أمريكي بعد عبوره الحدود إلى كوريا الشمالية دون إذن خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح.

ويُعتقد أنه محتجز حاليًا في الحجز الكوري الشمالي وأن القيادة الأممية تعمل مع نظيرتها في جيش الشعب الكوري لحل الحادثة.

ولم يتم التعرف على هوية الجندي، ولكن صحيفة "دونغ آ إيلبو" الكورية الجنوبية ذكرت، نقلاً عن جيش كوريا الجنوبية، أن الشخص كان جنديًا في الجيش الأمريكي.

وكان يشارك في زيارة إلى منطقة الأمن المشتركة - قرية الحدود في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين والتي يحرسها جنود من كلا الجانبين.

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