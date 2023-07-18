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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تتصدر قائمة مستوردي الحبوب الروسية في الموسم الماضي

صدى البلد

قال رئيس اتحاد الحبوب الروسي، أركادي زلوشفسكي، اليوم الثلاثاء، إن الموسم الماضي كانت مصر في المرتبة الأولى من حيث صادرات حبوب روسيا.

وأشار زلوشفسكي خلال تصريحات لشبكة "الشرق"، إلى أن روسيا أرسلت 4.2 مليون طن من القمح، بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، إلى مصر، ممثلة 69.4% من إجمالي واردات القمح المصرية.

وأكد، أن وقف روسيا العمل باتفاق تصدير الحبوب لن يؤثر كثيرا على الأسعار، مضيفا، أن المطالب الروسية بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب لم يتم تنفيذها.

ووفقًا لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية (COMTRADE)، بلغت قيمة صادرات الحبوب من روسيا إلى مصر 4.18 مليار دولار أمريكي خلال عام 2021. حيث كان القمح أهم منتج صدرته روسيا إلى مصر، حيث بلغت قيمته 2.44 مليار دولار أمريكي.

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