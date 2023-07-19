كلية التربية النوعية القاهرة تعلن عن تعليمات مهمة لاختبارات القدرات



أعلنت كلية التربية النوعية جامعة القاهرة ، تعليمات هامة عن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2023

وقالت كلية التربية النوعية ، إن اختيارات القدرات للراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط فيها اجتياز اختبارات القدرات وذلك طبقاً للشروط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم التسجيل لجميع الطلاب عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني التالي على الإنترنت،

‏https://tonsik.digitol.gov.eg

حيث يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبار القدرات تسجيل رغباتهم إلكترونياً، وذلك بدءاً من يوم الاحد الموافق 17 يوليو حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري.

ولا بد من اجتياز اختبار القدرات من أجل القبول في بعض الكليات مثل: كليات الفنون الجميلة، كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، وكذلك كليات التربية الرياضية، والتربية النوعية بقسمي التربية الفنية والتربية الموسيقيه.