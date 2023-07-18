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حقائق عن هجرة الرسول "ص"

أحمد عمر هاشم: الهجرة النبوية أسست أول دولة إسلامية في التاريخ.. فيديو

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

احتفى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، بالعام الهجرى الجديد، 1445.

واستضاف برنامج من مصر"، المنشد أحمد عاشور، الذي أنشد عددًا من الأناشيد الدينية في هذه الذكرى العطرة، وبينها أنشودة "من مكة للمدينة".

وخلال حواره بالبرنامج هنأ الدكتور  أحمد عمر هاشم  عضو هيئة كبار العلماء، الأمة الإسلامية العام الهجرى الجديد، 1445، مشددًا على أن هذه الذكرى العزيزة الغالية، كانت جديرة بأن يؤرخ بها لأهميتها حيث فرقت بين الحق والباطل، والهجرة النبوية كانت مذكورة ومعروفة منذ فجر الإسلام ومنذ اللحظات الأولى التي صافح الوحي فيها قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، ونزلت عليه أول آيات القرآن "إقرأ".

وقال أحمد عمر هاشم، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"،   إن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت محفوفه بالمكارم والشدائد، لدرجة أنه اختار دليل غير مسلم، وهذا يطلعنا على جواز الاستعانة بغير المسلم في أمر يرتبط الناس إليه.

وأضاف أحمد عمر هاشم ، أن الهجرة النبوية كانت مؤسسة لأول دولة إسلامية في التاريخ، وتحولت مدينة يثرب إلى المدينة المنورة.

 

احمد عمر هاشم السنة الهجرية مصر الهجرة النبوية التاريخ الهجرة

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