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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من أمير توفيق بعد تعاقد الأهلي مع امام عاشور

امير وامام
امير وامام

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتيلاند الدنماركي دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

 

ونشر أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى الأهلي صورة له رفقة إمام عاشور عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "مساء الخير".

 

وسبق وأعلن نادي ميتيلاند الدنماركي عن التوصل لاتفاق رسمي مع الأهلي من أجل انتقال إمام عاشور للأهلي.

وانتقل عاشور إلى ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة بلغت 3 مليون دولار.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، 7 مباريات مع الفريق الدنماركي، سجل خلالها هدفين، قبل أن يتلقى إصابة كبيرة أبعدته عن المباريات.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٧١٨_٢٢٢١٠٩
النادي الأهلي امام عاشور انتقال إمام عاشور امير توفيق تعليق مثير فريق ميتيلاند الدنماركي

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