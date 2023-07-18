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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الاتحاد الأفريقي علي قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

أعرب الاتحاد الأفريقي، اليوم الثلاثاء، عن أسفه إزاء قرار روسيا تعليق اتفاق يسمح بمرور آمن لسفن شحن الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال موسى فقي، رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، على حسابه الرسمي على “تويتر”: “يؤسفني تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود التي كان الاتحاد الافريقي من أوائل المدافعين عنها”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أوروبي كبير، إن الاتحاد الأوروبي ما زال يأمل في إقناع روسيا بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود مع أوكرانيا، ويعمل على إيجاد حل مع الوسطاء، تركيا والأمم المتحدة.

وحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، وقال المسؤول الكبير الذي لم يذكر اسمه، “نطلب من روسيا إعادة النظر في الموضوع، تركيا والأمم المتحدة يحظيان بدعمنا الكامل، لكن الأمر لهما أن يعيدوا التفاوض ويضعوا شروط عودة روسيا إلى هذه الصفقة”.

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وأضاف أن “هناك جهودا موازية جارية لتصدير المزيد من الحبوب الأوكرانية برا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

واعترض المزارعون في دول الاتحاد الأوروبي المتاخمة لأوكرانيا على الواردات الأوكرانية الرخيصة التي تؤدي إلى خفض الأسعار في الداخل.

روسيا الاتحاد الافريقي صفقة الحبوب

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