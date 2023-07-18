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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. مراسم تغيير كسوة الكعبة بالتزامن مع بداية السنة الهجرية 1445

تغيير كسوة الكعبة
تغيير كسوة الكعبة

حرصًا من موقع "صدى البلد" الإخباري على تقديم خدمة مميزة لقرائه، ننشر لكم بثًا مباشرًا لمراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة من تلفزيون السعودية، وذلك بالتزامن مع بداية العام الهجري الجديد 1445. 

https://www.youtube.com/live/90m7PUIjQE4?feature=share

تغيير كسوة الكعبة في العام الهجري الجديد 1455

بدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة, فك المذهبات استعداداً لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد، جرياً على العادة السنوية، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي في مخرجاتها أعلى المعايير العالمية.

ويشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيراً إسدال الكسوة، كما يبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة (٥٣) قطعة مذهبة منها
(١٦) قطعة للحزام، و (٧) قطع تحت الحزام، و (٤) صمديات، و (١٧) قنديلا، و (٥) قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و (٢) كينار، وحلية الميزاب.

ويضم الكادر التشغيلي السعودي (114) صانعًا حرفيًّا متمكنًا يعمل على إنتاج (56) قطعة مذهبة على كسوة الكعبة، حيث تتم جميع الأعمال بشكل يدوي، ويستغرق العمل على القطعة المذهبة الواحدة ما بين 60 إلى 120 يومًا، وكمية أسلاك الذهب والفضة المستخدمة في القطع المذهبة على كسوة الكعبة 120 كيلو جرامًا من الذهب، و 100 كيلو جرام من الفضة. 

تغيير كسوة الكعبة في العام الهجري الجديد 1455 تغيير كسوة الكعبة كسوة الكعبة العام الهجري 1445

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