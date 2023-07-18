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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تستمتع بإجازتها الصيفية.. أحدث إطلالة للإعلامية سهام صالح على شاطئ البحر

سهام صالح
سهام صالح

نشرت الإعلامية سهام صالح مقدمة برنامج الكلاسيكو المذاع على قناة dmc، صورًة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

 

وتألقت سهام صالح، بإطلالة صيفية جذابة على شاطئ البحر خلال قضاء إجازتها في إحدى المدن الساحلية،  نالت إعجاب متابعيها.

 

وتقدم الإعلامية سهام صالح، برنامج" الكلاسيكو"على شاشة dmc يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

 

ويهتم برنامج الكلاسيكو، بكل ما يخص الكرة المحلية والعالمية، وتقدمه الإعلامية سهام صالح قريبا على قناة دى إم سى.

 

يذكر أن سهام صالح قد عملت عام 2008 كمراسلة لقناة الحرة الأمريكية، ثم انتقلت للعمل في الكويت أوائل عام 2009 ومنها إلى قناة أون تي في، وفي أواخر عام 2012 انضمت لقنوات الـ"أم بي سي"، واستمرت قرابة ال ٧ سنوات ثم بعد ذلك اتجهت إلى الإعلام الرياضي في قناة الأهلي، كما أنها تعمل وكيل أول نقابة الإعلاميين.

 

 

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