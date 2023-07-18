سهلة وشهية.. طريقة عمل كوكيز بدون بيض في المنزل

تعتبر طريقة عمل كوكيز بدون بيض من الحلويات الغربية المبتكرة من العصور القديمة، حيث اشتهر باسم البسكويت المقرمش في بداية ظهوره، ثم تغير الاسم فيما بعد إلى الكوكيز، للتفريق بينه وبين البسكويت.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كوكيز بدون بيض، ويمكن تحضير هذه الوصفة في اقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوضفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل كوكيز بدون بيض

طريقة عمل كوكيز بدون بيض

مقادير الكوكيز بدون بيض :

½ 1 كوب دقيق

½ كوب سكر أبيض

½ كوب سكر بني

¼ كوب حليب

½ كوب زبدة

1 ملعقة صغيرة خل

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

½ ملعقة صغيرة بيكربونات صوديوم

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 كوب رقائق شوكولاتة

طريقة عمل الكوكيز بدون بيض :

_ في وعاء، نخفق السكر الأبيض مع السكر البني والزبدة جيدًا، ثم بضاف الفانيليا، الخل والحليب ونستمر فى الخفق حتى يتجانس المزيج.

_ فى وعاء آخر، نمزح الدقيق مع بيكربونات الصوديوم والملح ثم يضاف المزيج إلى وعاء خليط الزبدة، نخفق المكونات معاً ثم يضاف رقائق الشوكولاتة ونستمر بالخفق حتى نحصل على قوام عجين مناسب.

_ نغطي العجين وندخله البراد لمدة لا تقل عن ساعة.

_ نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية.

_ نقوم بتشكيل كرات صغيرة من العجين ثم نوزع الكرات في صينية فرن مفروشة بورقة برشمان، مع مراعاة ترك مسافات متساوية بين حبات الكوكيز.

_ ندخل الصينية بالفرن لمدة ربع ساعة.

_ بعد أن ينضج الكوكيز، نترك يبرد لحين التقديم.