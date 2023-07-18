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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر تفاصيل التعاون بين التعليم وجامعة حلوان لتقديم "دبلومة القيادة التربوية والأمن القومي"

وزير التعليم ورئيس
وزير التعليم ورئيس جامعة حلوان

وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتقديم "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي" للكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة) من شباب المعلمين.

وفي كلمته، رحب الدكتور رضا حجازي بالتعاون المثمر مع جامعة حلوان، مؤكداً على أهمية إعداد الكوادر البشرية في مجال التربية والتعليم، وخاصة الشباب، ومنحهم مختلف الحقائب والبرامج التدريبية التي تستهدف تثقيفهم وإعدادهم وتأهيلهم من خلال الوزارة والشراكة القوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن فخره واعتزازه بالمعلمين الشباب الذين تم اختيارهم في إطار المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة)، مشيرا إلى أنه يتم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ليصبحوا نماذج مضيئة تضيف لقطاع التربية والتعليم، معربا عن أمنياته بأن يوظفوا ما تلقوه خلال الدبلومة لدى شغلهم وظائف مديري المدارس.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي قد قام بزيارة الكوادر المختارة ضمن المبادرة الرئاسية (١٠٠٠ مدير مدرسة) بمقر دراستهم بالأمس، حيث ناقشهم فيما هو منتظر منهم كقيادة تربوية تفعيلا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية.

 

تفاصيل البروتوكول

  • يستهدف البرتوكول تثقيف وإعداد وتأهيل الكوادر من العاملين في المجال التربوي بقطاع التربية والتعليم من خلال برنامج دبلوم مهني مكثف بعنوان" القيادة التربوية والأمن القومي" بكلية التربية بجامعة حلوان.

 

  • يتضمن البرتوكول الاتفاق على تكوين شراكة وتعاون يهدف إلى عقد أنشطة تدريسية في إطار الدبلوم المهني "القيادة التربوية والأمن القومي" في عدة موضوعات وهي: مهارات التخطيط التربوي، وسيكولوجية القيادة التربوية، وإدارة التفاوض والاجتماعات المدرسية، وإدارة المناهج والأنشطة المدرسية، وقيادة التغيير والثقافة التنظيمية، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى التحول الرقمي في الإدارة التربوية، والقيادة المستدامة، والأمن القومي والقيادة الاستراتيجية، والأمن القومي وقيادة الثورة الصناعية الخامسة.

 

  • كما يتضمن البرتوكول قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وكلية التربية بجامعة حلوان بمنح شهادات معتمدة للمشاركين بعد نجاح اجتياز "الدبلومة المهنية للقيادة التربوية والأمن القومي"، كما يتم منح شهادات تقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس.

ماذا قال رئيس جامعة حلوان على هامش توقيع البروتوكول ؟

ومن جهته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تمتلك قطاعا تربويا كبيرا يضم كليات التربية، والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والاقتصاد المنزلي، مشيرًا إلى أن المنهج التربوي من أولويات الجامعة.

وأضاف أنه بجانب الاهتمام بالجانب التربوي فالجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالنشاط الطلابي الذي يساهم بشكل أساسي في بناء الطالب، معربا عن استعداد الجامعة لتعزيز التعاون المشترك مع الوزارة في مختلف المجالات، من خلال ما تمتلكه الجامعة من إمكانات ضخمة موزعة داخل وخارج الحرم الجامعي.

‏‎وقد حضر توقيع البرتوكول من جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، والدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتور عمر سالمان المستشار المالي، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للثقافة والفنون، والدكتورة مها أبو حطب مدير برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي و مدير مركز التميز INEMA.

وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمستشار أشرف سيد المستشار القانوني، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة حلوان
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