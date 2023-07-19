نشرة المرأة والصحة: معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا.. صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض التفاصيل عن مرض حمى الضنك والذي يعرف بأسم "Dengue fever"، و الذي ظهر في قنا.

بأكثر من نصف مليون جنيه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم في قبرص

ظهرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم خلال إحيائها حفلا غنائيا في قبرص، وقد شاركت الصور مع متابعيها عبر حسابها على إنستجرام.

تصيب 400 مليون شخص سنويا.. معلومات صادمة عن الحشرة المنتشرة في قنا

أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانا رسميا، حول سبب انتشار مرض حمى الضنك في قنا، والذي أصاب عدة أشخاص، من عدة أيام.

كان بيخوني في رمضان.. 10 صور لزوجة حسن شاكوش تثير الجدل

صرحت ريم طليقة حسن شاكوش تصريحات صادمة خلال إستضافتها في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، بأن طليقها قام بخيانتها حتى خلال شهر رمضان.

معمولي عمل.. 10 صور أثارت الجدل لـ فيفي عبده في 2023

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، بأن الفنانة فيفي عبده تعرضت للسحر الأسود، وهو ما تسبب في تدهور حالتها الصحية في الفترة الأخيرة.