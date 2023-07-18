عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان استشارى القلب عميد معهد القلب سابقا

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض التفاصيل عن مرض حمى الضنك والذي يعرف بأسم "Dengue fever"، و الذي ظهر في قنا.

معلومات لا تعلمها عن مرض حمى الضنك

 

وقال جمال شعبان، في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، أن حمى الضنك لها اسم آخر "breakbone fever" أو حمى تكسير العظام.

 

مرض مزمن يسبب الرغبة المستمرة في تناول الطعام .. احذره

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

 

وأضاف جمال شعبان، إلى أن حمى الضنك هي مرض فيروسي ينقله الناموس ويوجد في مناطق خط الاستواء.

وتابع جمال شعبان، ويتم نقل مرض حمى الضنك عبر الناموس من شخص إلى آخر، فإن العدوى لا تنتقل من شخص لآخر مباشرة دون التعرض للدغة الناموس.

 

معلومات لا تعلمها عن مرض حمى الضنك

 

وأشار جمال شعبان، إلى أن أعراض حمى الضنك، مثل أعراض الأنفلونزا، وتشمل : سخونة وصداع ووجع عظام وترجيع، ومعظم الحالات تتعافى بسهولة.

وأكد جمال شعبان، أنه يمكن علاج حمى الضنك، بطريقة  بسيطة مثل الأنفلونزا،غن طريق تناول بانادول، وسوائل، وفيتامين سي، والإلتزام بالراحة.

ولفت جمال شعبان، إلى أن بعض الحالات تحدث لها التهابات أوعية دموية ونزيف أحيانا وتكون خطيرة؛ حيث من الضروري مكافحة الناموس في المناطق التي ظهر فيها فيروس حمى الضنك وتطعيم المخالطين والأهالي.

حمى الضنك مرض حمى الضنك مرض فيروسي الناموس الأنفلونزا أعراض حمى الضنك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

أخيرا “شوية طراوة”| الأرصاد تزف البشائر للمصريين وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة

‏ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار لـ13 شخصا.. والنيابة تسلم الجثامين لذويها

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

موضوعات متعلقة

6 أسباب غير متوقعة وراء تراكم دهون البطن عند أغلب النساء.. وطرق التخلص منها 

بعد تحذيرات الصحة العالمية.. 3 بدائل آمنة لـ الأسبارتام التي تسبب السرطان

مرض مزمن يسبب الرغبة المستمرة في تناول الطعام .. احذره

بوصفات طبيعية.. خطوات سهلة لتحصلي على بشرة أفتح 

أخطرها الولادة المبكرة.. عوامل تزيد من إصابة الأطفال بإضطراب فرط الحركة

سناكس شهي.. طريقة عمل بسكويت مالح في المنزل

الإرهاق والنعاس بداية الأعراض.. كيف تكتشفين الحمل في الشهر الأول

نشرة المرأة والصحة| التثاؤب المستمر علامة على الإصابة بهذه الأمراض.. أسباب استئصال الغدة الدرقية .. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

التعليم العالي: 43 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بـ تنسيق الجامعات

البرلمان الأوروبي يغلق باب العضوية في وجه تركيا ويطالب بإنهاء مفاوضات الانضمام

احذروا.. أمريكا توجه نصائح مهمة لـ أوكرانيا بشأن الهجوم المضاد

280 فرصة عمل.. وظائف شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة| التفاصيل الكاملة

الأجواء في العلمين الجديدة مميزة والأسر تستمع بالصيف.. تفاصيل

رد فعل مفاجئ من محمد عبد المنعم بعد عقوبة الأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

النار لم تنطفئ 12 ساعة.. قصة ما حدث بحفل مرعب لترافيس سكوت برواية الشهود

بعد نفوقه.. أمريكي يوثق ماذا حدث لـ غزال على مدار 5 أيام

القوات المسلحة تشارك الخارجية إحتفالية الأمم المتحدة بالذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ