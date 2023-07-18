بعد انتشارها في قنا.. رسالة مهمة من جمال شعبان بسبب حمى الضنك

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، بعض التفاصيل عن مرض حمى الضنك والذي يعرف بأسم "Dengue fever"، و الذي ظهر في قنا.

معلومات لا تعلمها عن مرض حمى الضنك

وقال جمال شعبان، في منشور له عبر حسابه على فيس بوك، أن حمى الضنك لها اسم آخر "breakbone fever" أو حمى تكسير العظام.

وأضاف جمال شعبان، إلى أن حمى الضنك هي مرض فيروسي ينقله الناموس ويوجد في مناطق خط الاستواء.

وتابع جمال شعبان، ويتم نقل مرض حمى الضنك عبر الناموس من شخص إلى آخر، فإن العدوى لا تنتقل من شخص لآخر مباشرة دون التعرض للدغة الناموس.

معلومات لا تعلمها عن مرض حمى الضنك

وأشار جمال شعبان، إلى أن أعراض حمى الضنك، مثل أعراض الأنفلونزا، وتشمل : سخونة وصداع ووجع عظام وترجيع، ومعظم الحالات تتعافى بسهولة.

وأكد جمال شعبان، أنه يمكن علاج حمى الضنك، بطريقة بسيطة مثل الأنفلونزا،غن طريق تناول بانادول، وسوائل، وفيتامين سي، والإلتزام بالراحة.

ولفت جمال شعبان، إلى أن بعض الحالات تحدث لها التهابات أوعية دموية ونزيف أحيانا وتكون خطيرة؛ حيث من الضروري مكافحة الناموس في المناطق التي ظهر فيها فيروس حمى الضنك وتطعيم المخالطين والأهالي.