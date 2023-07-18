الرئيس التركي يصل الإمارات في زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.

واستقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، الرئيس التركي لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

وكان أردوغان قد بدأ، الإثنين، جولة خليجية انطلقت من السعودية، قبل أن يواصل زيارته لكل من دولتي قطر والإمارات.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الأحد الماضي، أن أردوغان سيستعرض خلال جولته أبعاد العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، كما سيناقش التعاون القائم مع الدول الخليجية الثلاث في مختلف القطاعات، لاسيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.