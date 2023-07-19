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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من المنتخب الأوليمبي بشأن إمكانية مشاركة محمد صلاح في «باريس 2024»

محمد صلاح
محمد صلاح

علّق السيد السويركي مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأولمبي على إمكانية انضمام نجمنا محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي إلى منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

أول تعليق من المنتخب الأولمبي بشأن إمكانية مشاركة صلاح في الأولمبياد

وقال السيد السويركي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور معلقا على إمكانية انضمام محمد صلاح ومصطفى محمد لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس: "صعب" 

وأشار السويركي إلى أنه لا يعلم هل سيضم حارس مرمى من اللاعبين الكبار معه أم لا، لأن المستوى يختلف في كل عام، وبالتالي هذا ليس وقته الحديث عنه.

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