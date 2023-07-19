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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تشديدات أمنية بمحكمة جنايات الزقازيق تزامنا مع محاكمة الأم المتهمة بقتل نجلها

صدى البلد

يشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تشديدات أمنية تزامنا مع استكمال جلسات محاكمة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناول قطع منها، حيث قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى في جلستها السابقة والمنعقدة يوم الإثنين الماضي تأجيل محاكمتها إلى جلسة اليوم الأربعاء لحضور لجنة طبية وعرض المتهمة عليها.

 

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامها بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قتلت ولدها الطفل المجني عليه "سعد. م. س"، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها بالشرقية

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.
وقامت المتهمة بالانفراد بالمجني عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وفي سبيل إخفاء أثر جريمتها وحتى لا يفتضح أمرها قطعت جثمانه إلى لأشلاء، وقبيل ضبطها من ذويها والجريمة متلبسة بها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها حتى اكتشفت جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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